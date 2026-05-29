بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم صحة الأنباء المتداولة بشأن سفر 15 فردًا إضافيًا ضمن بعثة منتخب مصر الرسمية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي، أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مرافقة أفراد أو إداريين إضافيين للبعثة لا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد اتحاد الكرة حرص مجلس الإدارة على الالتزام الكامل باقتصار التمثيل على أعضاء البعثة الرسمية فقط، مشددا على عدم السماح بوجود أي أفراد خارج القائمة المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سيتولى رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال منافسات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات البطولة، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب الفراعنة مباراة ودية أمام منتخب البرازيل صباح السابع من يونيو المقبل، ضمن استعداداته للمونديال.