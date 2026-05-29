أعلن الاتحاد المصري، في بيان رسمي عبر حسابه، أن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سيتولى رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال منافسات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

ويدخل منتخب مصر منافسات كأس العالم وهو في المجموعة السابعة التي تضم كلا من: بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة آخر مباراته الودية ضد البرازيل يوم الأحد الموافق 7 يونيو المقبل استعدادا لمنافسات كأس العالم.

نتيجة مباراة منتخب مصر وروسيا

وحقق منتخب مصر فوزا على نظيره الروسي في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس بنتيجة هدف دون رد.