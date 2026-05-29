مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

غزل المحلة

3 2
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

3 1
17:00

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد المصري يعلن رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

07:22 م 29/05/2026

الاتحاد المصري لكرة القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد المصري، في بيان رسمي عبر حسابه، أن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سيتولى رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال منافسات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

ويدخل منتخب مصر منافسات كأس العالم وهو في المجموعة السابعة التي تضم كلا من: بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة آخر مباراته الودية ضد البرازيل يوم الأحد الموافق 7 يونيو المقبل استعدادا لمنافسات كأس العالم.

نتيجة مباراة منتخب مصر وروسيا

وحقق منتخب مصر فوزا على نظيره الروسي في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس بنتيجة هدف دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر كأس العاالم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيران تشكك في رفع الحصار البحري: ننتظر التحقق من جدية التنفيذ
شئون عربية و دولية

إيران تشكك في رفع الحصار البحري: ننتظر التحقق من جدية التنفيذ
أفضل المشروبات الصحية في عيد الأضحى لتجنب زيادة الوزن وتحسين الهضم
نصائح طبية

أفضل المشروبات الصحية في عيد الأضحى لتجنب زيادة الوزن وتحسين الهضم
لويس إنريكي: نمتلك الخبرة الكافية لحسم نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

لويس إنريكي: نمتلك الخبرة الكافية لحسم نهائي دوري أبطال أوروبا
عباس شراقي: سد النهضة ليس "بنهضة" ولا "بخراب".. وهذه حقيقة الأزمة (فيديو)
أخبار مصر

عباس شراقي: سد النهضة ليس "بنهضة" ولا "بخراب".. وهذه حقيقة الأزمة (فيديو)
هل تورط ترامب في ملفات إبستين؟.. المدعية العامة الأمريكية السابقة ترفض
شئون عربية و دولية

هل تورط ترامب في ملفات إبستين؟.. المدعية العامة الأمريكية السابقة ترفض

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
ترامب يعلن رفع الحصار البحري على إيران