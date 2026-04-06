أكد رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال، أنه لا يوجد أي قلق لدى الاتحاد السنغالي بشأن لقب أمم أفريقيا، على الرغم من قرار الاتحاد الأفريقي بسحب لقب أمم أفريقيا 2025 من أسود التيرانجا ومنحها للمغرب.

قرار الاتحاد الأفريقي بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن في وقت سابق سحب لقب أمم أفريقيا 2025 من السنغال ومنحه لمنتخب المغرب، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية وانسحاب لاعبي السنغال من المباراة في الدقائق الأخيرة قبل العودة مرة آخرى لأرضية الملعب.

تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم

وقال فال في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء السنغالية: "منتخب السنغال لا يزال هو بطل أمم أفريقيا 2025، ليس هناك أي قلق في هذا الأمر، الفوز على أرضية الملعب هو أهم شيء".

وأضاف: "من الناحية القانونية ليس لدي أي قلق بشأن سحب لقب أمم أفريقيا، وأرسلنا خطابا لمحكمة التحكيم الرياضي، كنا ننتظر رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهذا الأمر لن يؤثر على استعدادات أسود التيرانجا لكأس العالم 2026".

واختتم فال تصريحاته: "الشعب السنغالي والسلطات السنغالية، بجانب الجهاز الفني والاتحاد السنغالي لكرة القدم، يمثلون اتحادا قويا وهذا الاتحاد سيساعدنا في الفوز بلقب كأس العالم 2026".

تفاصيل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

وشهد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال والذي توج به أسود التيرانجا بهدف دون مقابل، العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

واحتسب حكم مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة لصالح منتخب المغربي، مما أثار غضب الجانب السنغالي، ليقوم لاعبي أسود التيرانجا بالخروج من أرضية الملعب ورفض استكمال اللقاء، قبل العودة مرة آخرى للمباراة ثم إهدار إبراهيم دياز ركلة الجزاء.

وعقب إهدار إبراهيم دياز ركلة الجزاء، عاد الأمل لمنتخب السنغال في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية، وهو ما حدث بعدما تمكن بابي جاي لاعب السنغل من تسجيل هدف الفوز للسنغال في مرمى المغرب في الشوط الإضافي الأول، ليمنح أسود التيرانجا ثاني ألقابهم في البطولة.

