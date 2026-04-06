أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارات جوية ليلية استهدفت ثلاثة مطارات داخل العاصمة الإيرانية طهران، مؤكداً تدمير عدد من الطائرات والمروحيات الإيرانية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان اليوم الاثنين، أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية شنت هجمات على طائرات ومنشآت عسكرية في مطارات بهرام ومهرآباد وآزمايش.

ووصف البيان مطار مهرآباد بأنه مركز يُستخدم من قبل فيلق القدس لنقل الأسلحة والأموال إلى فصائل متحالفة معه في المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الضربات "تعزز استهداف القدرات الجوية للنظام الإيراني"، في إطار تصعيد عسكري متواصل بين الجانبين.