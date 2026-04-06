إعلان

"دمرت طائرات ومروحيات".. غارات إسرائيلية ليلية تستهدف 3 مطارات في إيران

كتب : مصراوي

09:52 م 06/04/2026 تعديل في 09:56 م

سلاح الجو الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارات جوية ليلية استهدفت ثلاثة مطارات داخل العاصمة الإيرانية طهران، مؤكداً تدمير عدد من الطائرات والمروحيات الإيرانية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان اليوم الاثنين، أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية شنت هجمات على طائرات ومنشآت عسكرية في مطارات بهرام ومهرآباد وآزمايش.

ووصف البيان مطار مهرآباد بأنه مركز يُستخدم من قبل فيلق القدس لنقل الأسلحة والأموال إلى فصائل متحالفة معه في المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الضربات "تعزز استهداف القدرات الجوية للنظام الإيراني"، في إطار تصعيد عسكري متواصل بين الجانبين.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران الشرق الأوسط إيران وأمريكا إيران وإسرائيل

أحدث الموضوعات

ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
أخبار المحافظات

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
أخبار مصر

"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
علاقات

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

