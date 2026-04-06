إعلان

رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: سعر البرميل عند 100 دولار قد يستمر لسنة أو أكثر

كتب : داليا الظنيني

09:51 م 06/04/2026

برميل نفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التهديدية لإيران ليلة الجمعة تهدف للحفاظ على استقرار البورصة الأمريكية، بينما وعيده يوم الاثنين يأتي لخفض أسعار النفط.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن أمريكا هي الدولة الأكثر استفادة مما يجري لأنها الأكثر تصديرا للنفط إلى أوروبا بعد وقف التصدير من روسيا.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أنه من المتوقع الوصول إلى وقف الحرب مع إيران، لكن هذا التوقف لا يعني عودة أسعار النفط إلى ما كانت عليه، ولن يسجل سعر البرميل 65 أو 70 دولارا، وقد يستمر عند 100 دولار لمدة سنة أو عدة سنوات.

وأشار إلى أن هناك نحو 20 مليون برميل نفط لم تعد للأسواق بسبب تضرر قطاع الطاقة في الخليج، مؤكدا أن ثمن السولار زاد 3 أضعاف منذ بداية الحرب حتى الآن.

وشدد المهندس أسامة كمال على ضرورة تحول مصر إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ سياسات ترشيد الاستهلاك وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة، والاعتماد على المواصلات الكهربائية والنهرية، مؤكدا أن حقل ظهر وصل إنتاجه إلى 1.4 مليار قدم، وأن الانخفاض في إنتاج حقول الغاز عالميا أمر طبيعي يتراوح بين 10 و15% سنويا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس أسامة كمال أسعار النفط ترشيد الطاقة حقل ظهر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
رياضة محلية

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر

ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
أخبار المحافظات

ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
مدارس

قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
أخبار مصر

طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
شئون عربية و دولية

ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري

