أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التهديدية لإيران ليلة الجمعة تهدف للحفاظ على استقرار البورصة الأمريكية، بينما وعيده يوم الاثنين يأتي لخفض أسعار النفط.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن أمريكا هي الدولة الأكثر استفادة مما يجري لأنها الأكثر تصديرا للنفط إلى أوروبا بعد وقف التصدير من روسيا.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أنه من المتوقع الوصول إلى وقف الحرب مع إيران، لكن هذا التوقف لا يعني عودة أسعار النفط إلى ما كانت عليه، ولن يسجل سعر البرميل 65 أو 70 دولارا، وقد يستمر عند 100 دولار لمدة سنة أو عدة سنوات.

وأشار إلى أن هناك نحو 20 مليون برميل نفط لم تعد للأسواق بسبب تضرر قطاع الطاقة في الخليج، مؤكدا أن ثمن السولار زاد 3 أضعاف منذ بداية الحرب حتى الآن.

وشدد المهندس أسامة كمال على ضرورة تحول مصر إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ سياسات ترشيد الاستهلاك وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة، والاعتماد على المواصلات الكهربائية والنهرية، مؤكدا أن حقل ظهر وصل إنتاجه إلى 1.4 مليار قدم، وأن الانخفاض في إنتاج حقول الغاز عالميا أمر طبيعي يتراوح بين 10 و15% سنويا.