ترامب يشرح لأطفال بعمر 5 سنوات قصة بايدن

في لحظة طريفة وغريبة، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة شرح قصته مع الرئيس السابق جو بايدن لأطفال صغار.

قال ترامب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم حول خمس سنوات أن بايدن لم يكن قادراً على توقيع الوثائق بنفسه، قائلاً: "سأوقع لكم، بايدن لم يكن قادراً على التوقيع باسمه، لذلك كانوا يتبعونه أينما ذهب بآلة طباعة توقيع كبيرة".

وتابع ترامب خلال اعتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض مخاطباً الأطفال: "هل تعرفون ما كان اسمها؟ آلة التوقيع الآلي ، يمكنني التوقيع لكم على هذه (ورقة) ويمكنكم بيعها مقابل 25 ألف دولار إلكترونيًا".