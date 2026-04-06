رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الانتقادات التي طالت منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أحد عيد الفصح، والذي تضمن ألفاظاً نابية وتهديداً بتدمير محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية.

رداً على سؤال حول الانتقادات الموجهة لمنشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وصف فيه الإيرانيين بـ"الأوغاد المجانين"، قال ترامب للصحفي أثناء إجابته على السؤال: "لا أهتم بالمنتقدين"، وعندما أُلحّ عليه بالقول إن البعض يطالب بتقييم صحته العقلية، تجاهل ترامب السؤال.

قال الرئيس في مؤتمر صحفي: "لم أسمع بذلك"، قبل أن يقترح أنه يجب أن يكون هناك "المزيد من الناس" مثله.

وأضاف ترامب، عند تكرار السؤال حول دعوات لإجراء تقييم لصحته العقلية: "لم أسمع بذلك"، ثم أشار إلى أن بلاده بحاجة إلى أشخاص مثله، قائلاً: "إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين عليكم الاستعانة بأشخاص مثلي، لأن بلدنا كان يُستغل في التجارة وكل شيء آخر لسنوات عديدة حتى ظهرتُ أنا"، مضيفاً: "لذا، إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين عليكم الاستعانة بأشخاص أكثر".