ليدز يونايتد يقصي وست هام بركلات الترجيح في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : محمد عبد السلام

10:09 م 05/04/2026

خلال مباراة ليدز ووست هام

نجح ليدز يونايتد في الفوز على نظيره وست هام بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

التعادل يحسم الوقتين الأصلي والإضافي

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، لتتجه المواجهة إلى الوقت الإضافي، الذي انتهى بنفس النتيجة، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

تفاصيل ركلات الترجيح بين ليدز يونايتد ووست هام

حسم ليدز يونايتد المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، حيث أهدر وست هام الركلتين الأولى والرابعة، وسجل ركلتين فقط.
في المقابل، أضاع ليدز يونايتد الركلة الأولى، قبل أن ينجح في تسجيل الركلات الأربع التالية.

ليدز يونايتد يواجه تشيلسي في نصف النهائي

بهذا الفوز، تأهل ليدز يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليواجه نظيره تشيلسي، الذي حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على بورت فيل بنتيجة 7-0.

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
