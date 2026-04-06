30 محاضرة و13 ورشة عمل بمؤتمر معهد تيودور بلهارس 2026

كتب : عمر صبري

05:00 ص 06/04/2026

معهد تيودور بلهارس

شهد معهد تيودور بلهارس للأبحاث انطلاق فعاليات مؤتمره السنوي لعام 2026، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، بعنوان: “Collaborative Medical Practice: From Bench to Bedside”، تأكيدًا على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات إكلينيكية تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

وقد شهدت فعاليات افتتاح المؤتمر حضور علمي وطبي رفيع المستوى، ومشاركة واسعة من نخبة من العلماء والباحثين والأطباء من داخل مصر وخارجها، وكذلك حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى جانب لفيف من كبار الزوار، ورؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وعدد كبير من المهتمين بمجالات البحث العلمي والطبي، في حدث يعكس مكانة المعهد كأحد أبرز الصروح البحثية في المنطقة.

كما تميز المؤتمر بمشاركة متحدثين دوليين من مؤسسات علمية مرموقة، إلى جانب خبراء مصريين من داخل المعهد وخارجه، بما أتاح تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي، قدموا برنامجًا علميًا ثريًا ومتنوعًا ضم 30 محاضرة علمية متخصصة، موزعة على أربع جلسات رئيسية ومتوازية، تناولت مناقشة عدد من المحاور الحيوية تبحث أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الطب والبحث العلمي، من أبرزها: تطبيقات الذكاء الإصطناعي في الجراحة والتشخيص الطبي ودوره في تحسين دقة القرار الإكلينيكي، التطورات الحديثة في علاج الأورام وأحدث أساليب التشخيص والعلاج، إدارة السمنة كمرض معقد من الفهم الجزيئي لآليات حدوثها إلى إستراتيجيات العلاج المتكامل، الأبحاث البيئية وتأثير العوامل المحيطة على صحة الإنسان.
وطرحت الجلسات نماذج تطبيقية ناجحة تُبرز التكامل بين البحث المعملي والممارسة الإكلينيكية، إلى جانب مناقشات علمية تفاعلية أثرت المحتوى العلمي للمؤتمر، في إطار تكامل حقيقي بين التخصصات المختلفة.
وعلى هامش المؤتمر، نظم المعهد سلسلة متميزة من ورش العمل المتخصصة بلغ 13 ورشة تدريبية، خلال الفترة من 29 مارس وحتى 1 أبريل، قدمت محتوى تدريبيًا عمليًا متقدمًا بمشاركة عدد من أقسام المعهد، جاءت لتوفر للمشاركين تجربة تدريبية متكاملة تعزز من مهاراتهم المهنية في العديد من المجالات الطبية والبحثية الهامة، وعكست توجه المعهد نحو تعزيز التكامل بين المعرفة العلمية النظرية والتطبيق العملي المباشر، وتزويد المشاركين بأدوات حديثة تواكب التطور المتسارع في مختلف التخصصات الطبية والبحثية.
كما شهد المؤتمر عرض مجموعة متميزة من البوسترات العلمية التي عكست تنوعًا وعمقًا في الموضوعات البحثية، حيث مثّلت هذه البوسترات منصة علمية تفاعلية أتاحت للباحثين عرض أفكارهم ونتائج أبحاثهم، وتبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين، بما يسهم في تطوير مهارات العرض والنقاش العلمي لديهم، ومنحهم فرصة حقيقية للإحتكاك المباشر بالخبراء، وتلقي الملاحظات العلمية التي تثري أعمالهم البحثية وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتطوير.
وتم تنظيم مسابقة علمية بإشراف لجنة متخصصة لتقييم المشاركات وفق معايير علمية دقيقة، حيث تم تكريم أفضل ثلاثة بوسترات، تقديرًا لتميزها العلمي وإسهامها في إثراء المعرفة الطبية.

معهد تيودور بلهارس البحث العلمي ورشة عمل

