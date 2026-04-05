أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، بمقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ طاقم طائرة مقاتلة أمريكية سقطت داخل الأراضي الإيرانية.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن عدداً من العسكريين الأمريكيين لقوا حتفهم أثناء تنفيذ عملية الإنقاذ، مشيرة إلى أن العملية شهدت خسائر في المعدات العسكرية الأمريكية.

تدمير الطائرات الأمريكية

وبحسب التقرير، فإن العملية لم تتعلق بطائرة واحدة فقط، بل بطائرتين إضافة إلى مروحيتين تابعتين للسرب 160 في الجيش الأمريكي، وأوضح أن الطائرتين من طراز HC-130J و MC-130J، لافتاً إلى أن هذه الطائرات والمروحية تعرضت لأضرار جسيمة خلال الاشتباكات.

وأضافت الوكالة أن الطائرات دُمّرت لاحقاً على الأرض بعدما أصبحت غير صالحة للطيران، نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء نيران الأسلحة الخفيفة والثقيلة وقذائف الهاون أثناء العملية.

أمريكا تعلن نجاح العملية وإيران تنفي وتؤكد: "تلقوا هزيمة مذلة"

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات الأمريكية تكبدت ما وصفه بـ"هزيمة جديدة مذلة"، مشبهاً ما جرى بعملية طبس عام 1980، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تنفيذ عملية خاصة لإنقاذ طيار طائرته التي أُسقطت داخل إيران.

وقال بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري إن القوات الإيرانية، بالتنسيق بين القوات الجوفضائية والبرية والوحدات الشعبية وقوات التعبئة وقوى الأمن الداخلي، تمكنت من إسقاط طائرات أمريكية دخلت إلى عمق الأراضي الإيرانية خلال محاولة الإنقاذ.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الجيش الأمريكي نفّذ ما وصفه بأنها واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عقب العثور على ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أُسقطت داخل إيران.