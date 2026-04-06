تقام اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة نابولي ضد إي سي ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وكهرباء الإسماعيلية ضد بتروجيت ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

كهرباء الإسماعيلية ضد بتروجيت - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

زد ضد المقاولون العرب - 8:00 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الاثنين

جيرونا ضد فياريال - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

أودينيزي ضد كومو - 12:30 مساء - منصة starzplay

ليتشي ضد أتالانتا - 3:00 مساء - منصة starzplay

يوفنتوس ضد جنوى - 6:00 مساء - منصة starzplay

نابولي ضد إي سي ميلان - 8:45 مساء - منصة starzplay