مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

بينها ميلان ضد نابولي.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:00 ص 06/04/2026

مواعيد مباريات اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة نابولي ضد إي سي ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وكهرباء الإسماعيلية ضد بتروجيت ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

كهرباء الإسماعيلية ضد بتروجيت - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

زد ضد المقاولون العرب - 8:00 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الاثنين

جيرونا ضد فياريال - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

أودينيزي ضد كومو - 12:30 مساء - منصة starzplay

ليتشي ضد أتالانتا - 3:00 مساء - منصة starzplay

يوفنتوس ضد جنوى - 6:00 مساء - منصة starzplay

نابولي ضد إي سي ميلان - 8:45 مساء - منصة starzplay

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري الإيطالي

إعلان

إعلان

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق