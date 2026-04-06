أبدى رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، إعجابه بالأداء الذي قدمه الزمالك خلال مواجهة المصري البورسعيدي والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد عبد العال أن الزمالك استحق الفوز الكبير بنتيجة 4-1 خاصة وأن الفريق كان الطرف الأفضل طوال شوطي اللقاء رغم تأخره في البداية قبل أن ينجح لاعبوه في فرض سيطرتهم وتسجيل أربعة أهداف.

إشادة كبيرة ببيزيرا وانتقادات لعدم إشراك منسي مع المنتخب

وأوضح أن البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لعب دوراً حاسماً في انتصار الفريق، واصفاً إياه بـ "كلمة السر" في أداء الزمالك كما اعتبره أفضل لاعب في الدوري الممتاز دون منافس، مؤكداً أنه يمتلك قدرات فنية مميزة تجعله مختلفاً عن باقي اللاعبين حتى أنه يعتبر شبيه ميسي في الكرة المصرية.

عن ناصر منسي، أشاد بتطوره اللافت مع الزمالك، مؤكداً أنه أصبح من أبرز نجوم الفريق ويحظى بشعبية كبيرة لدى الجماهير بفضل أهدافه الحاسمة.

وانتقد نجم الزمالك السابق عدم مشاركة منسي مع منتخب مصر خلال مواجهتي السعودية وإسبانيا رغم إتاحة الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، معتبراً أن استبعاده أمر غير مبرر خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الحالية.

إقرأ أيضاً:

