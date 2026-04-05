مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

جميع المباريات

إنتر ميلان يقسو على روما بخماسية في الدوري الإيطالي

كتب : محمد عبد السلام

11:32 م 05/04/2026

خلال مباراة إنتر ميلان وروما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق إنتر ميلان فوزا كبيرا على نظيره روما، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين بالدوري الإيطالي.

تفاصيل مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي

وسجل أهداف إنتر ميلان كلا من: لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الأولى و 52، هاكان تشالهان في الدقيقة 2+45، ماركوس تورام في الدقيقة 55، نيكولو باريلا في الدقيقة 63.

وسجل هدفي روما كلا من: مانشيني في الدقيقة 40، لورينزو لبيليجريني في الدقيقة 70.

ترتيب إنتر ميلان وروما في الدوري

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد روما عند 54 نقطة في المركز السادس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

