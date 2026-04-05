كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد الموافق 5 أبريل الجاري، أن داني أولمو نجم وسط برشلونة، رفض عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك أولمو رفقة الفريق الإسباني أمس في الفوز على حساب أتلتيكو مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري الإسباني لكرة القدم.

تفاصيل عرض القادسية لضم داني أولمو من نادي برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نجم الوسط الإسباني رفض عرضا للانتقال إلى نادي القادسية السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2026.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن القادسية السعودي كان يرغب في التوقيع مع اللاعب لمدة 4 مواسم، مقابل حصوله على 40 مليون يورو خلال الأربع مواسم، إلا أن اللاعب رفض هذا العرض وتمسك بالاستمرار مع الفريق الكتالوني.

كما أوضحت الصحيفة، أن القادسية كان سيمنح برشلونة الإسباني مبلغ 60 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن نجم وسط الفريق ولكن الأمر قوبل بالرفض التام من اللاعب وإدارة الفريق الكتالوني.

أرقام داني أولمو مع برشلونة هذا الموسم

وكان داني أولمو انضم إلى فريق برشلونة الإسباني، في أغسطس من عام 2024، قادما من فريق لايبزج الألماني بعقد حتى يونيو 2030.

وشارك أولمو خلال الموسم الحالي، رفقة فريق برشلونة في 39 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 16 هدفا بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

أرقام داني أولمو مع برشلونة

وبشكل عام شارك صاحب الـ27 عاما رفقة البارسا، في 78 مباراة بكل البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفا وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

