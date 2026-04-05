مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

تقارير: لاعب نادي برشلونة يرفض عرضا كبيرا للانتقال للدوري السعودي

كتب : يوسف محمد

06:28 م 05/04/2026 تعديل في 07:11 م
  لاعبي برشلونة
    لاعبي برشلونة
    داني اولمو
    داني اولمو
    داني اولمو
    داني اولمو
    داني اولمو
    داني اولمو
    داني اولمو
    داني اولمو
    داني اولمو
    داني اولمو
    داني اولمو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد الموافق 5 أبريل الجاري، أن داني أولمو نجم وسط برشلونة، رفض عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك أولمو رفقة الفريق الإسباني أمس في الفوز على حساب أتلتيكو مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري الإسباني لكرة القدم.

تفاصيل عرض القادسية لضم داني أولمو من نادي برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نجم الوسط الإسباني رفض عرضا للانتقال إلى نادي القادسية السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2026.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن القادسية السعودي كان يرغب في التوقيع مع اللاعب لمدة 4 مواسم، مقابل حصوله على 40 مليون يورو خلال الأربع مواسم، إلا أن اللاعب رفض هذا العرض وتمسك بالاستمرار مع الفريق الكتالوني.

كما أوضحت الصحيفة، أن القادسية كان سيمنح برشلونة الإسباني مبلغ 60 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن نجم وسط الفريق ولكن الأمر قوبل بالرفض التام من اللاعب وإدارة الفريق الكتالوني.

أرقام داني أولمو مع برشلونة هذا الموسم

وكان داني أولمو انضم إلى فريق برشلونة الإسباني، في أغسطس من عام 2024، قادما من فريق لايبزج الألماني بعقد حتى يونيو 2030.

وشارك أولمو خلال الموسم الحالي، رفقة فريق برشلونة في 39 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 16 هدفا بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

أرقام داني أولمو مع برشلونة

وبشكل عام شارك صاحب الـ27 عاما رفقة البارسا، في 78 مباراة بكل البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفا وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"أبو علي يعادل ميسي".. جدول ترتيب هدافي الدوري الأمريكي لكرة القدم

بعد انتهاء العقوبة.. مدرب الزمالك يعود لمقاعد البدلاء أمام المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي برشلونة الدوري الإسباني الدوري السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران
شئون عربية و دولية

"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
اقتصاد

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟
حوادث وقضايا

ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟

بعد فترة صعبة.. أبراج تستعيد توازنها وتنطلق من جديد
علاقات

بعد فترة صعبة.. أبراج تستعيد توازنها وتنطلق من جديد
إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق