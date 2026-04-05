احتفل لاعبو منتخب الكونغو الديمقراطية بالتأهل لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، اليوم الأحد بحضور عدد كبير من الجماهير، التي حرصت على التواجد لتحية اللاعبين والجهاز الفني.

وتجول لاعبو منتخب الكونغو الديمقراطية وجهازهم الفني في الشوارع، على متن حافلة مكشوفة والتفت حولهم الآلاف من الجماهير، لتحية اللاعبين الذين أعادوا المنتخب إلى كأس العالم بعد غياب دام أكثر من 50 عاما.

منتخب الكونغو الديمقراطية يتأهل لكأس العالم 2026

وضمن منتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب منتخب جامايكا بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة الملحق العالمي المؤهل للبطولة.

وشهدت احتفالات لاعبي منتخب الكونغو على أرضهم ووسط جماهيرهم اليوم بالتأهل للمونديال، تواجد نجم نادي بيراميدز والمنتخب الكونغولي فيستون ماييلي، الذي شارك رفقة منتخب بلاده أمام جامايكا في مباراة الملحق.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة، كندا والمسكيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويتواجد المنتخب الكونغولي في المجموعة رقم 11 ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرتغال، كولومبيا وأوزباكستان".

ويستهل منتخب الكونغو الديمقراطية مبارياته في المونديال، بمواجهة منتخب البرتغال يوم 17 يونيو المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أرقام فيستون ماييلي مع نادي بيراميدز هذا الموسم

ويقدم ماييلي مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، مستوى مميز رفقة فريق بيراميدز خلال الموسم الحالي، حيث شارك مع الفريق في 36 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا وتقديم تمريرة حاسمة.

