أول تعليق من أرني سلوت بعد إهدار محمد صلاح ركلة جزاء أمام مان سيتي

كتب : يوسف محمد

06:12 م 04/04/2026 تعديل في 05/04/2026
    محمد صلاح
    محمد صلاح وبيب جوارديولا
    محمد صلاح وعمر مرموش (1)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح من مران ليفربول
    محمد صلاح وسلوت
    محمد صلاح بمران ليفربول
    محمد صلاح
    محمد صلاح بمران ليفربول

علق أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على ركلة الجزاء التي أهدرها النجم المصري محمد صلاح أمام مان سيتي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي

وتلقى فريق ليفربول هزيمة قاسية اليوم السبت 4 أبريل الجاري، أمام نظيره مان سيتي بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذه النتيجة ضمن فريق مان سيتي الصعود إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما ودع فريق ليفربول البطولة من الدور ربع النهائي.

تصريحات أرني سلوت بعد إهدار محمد صلاح ركلة جزاء

وقال سلوت في تصريحات، عبر قناة "TNT Sports" عقب نهاية المباراة: "لن أركز على إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء أو على لاعب واحد فقط، ولكن هذه الكرة تلخص أداء الفريق في أوقات كثيرة من الموسم".

وأضاف: "أعتقد أن ركلة الجزاء المهدرة اليوم، هى ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها محمد صلاح هذا الموسم، كما أهدر سوبوسلاي ركلة جزاء هو الآخر".

وتابع: "الأمر لا يقتصر على إهدار العديد من الفرص في المباريات، بل أننا أهدرنا عدة ركلات جزاء خلال الموسم الحالي 2025-2026".

واختتم سلوت تصريحاته: "عليك تسجيل الأهداف إذا أردت الفوز في أي مباراة، هو ما لم نتمكن من فعله في مباراة اليوم، حيث سمحت لمحمد صلاح فرصة محققة في الشوط الأول ولكنه لم يتمكن من ترجمتها لهدف".

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وتعد مباراة اليوم هى المباراة الأخيرة، التي يخوضها محمد صلاح أمام فريق مان سيتي، بعدما أعلن في وقت سابق رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

