مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

معادلة رقمه القياسي.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 04/04/2026

محمد صلاح من مران ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعود الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لصفوف الريدز عصر اليوم، عندما يواجه مانشستر سيتي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض محمد صلاح لإصابة في العضلة خلال مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، غاب بسببها عن مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي ومعسكر منتخب مصر.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، في الثانية إلا ربع عصر غدا السبت، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح ينتظر رقما جديدا أمام مانشستر سيتي

سجل محمد صلاح في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، بما في ذلك مباراة ربع النهائي ضد مانشستر يونايتد في موسم 2023-2024.

وكان آخر لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية في كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول هو إميل هيسكي في موسم 2000-2001، وفي حالة تسجيله سيعادل رقم الأخير.

وستكون هذه المباراة الخامسة والعشرين والأخيرة لصلاح ضد مانشستر سيتي كلاعب في ليفربول، إذ لعب ضدهم أكثر من أي لاعب آخر خلال فترة وجوده التي امتدت تسع سنوات في أنفيلد.

وفي حالة تسجيل صلاح أو صناعته لهدف، سيعادل رقمه أمام مانشستر يونايتد، إذ لم يسجل صلاح سوى عدد أكبر من المساهمات التهديفية ضد مانشستر يونايتد (22) مقارنة بما سجله ضد مانشستر سيتي (21 - 13 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة).

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية
حوادث وقضايا

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

