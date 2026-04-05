كشفت طبيبة الأعصاب الروسية ديانا خوكونوفا أن ارتعاش الجفون أو الأطراف يكون علامة على مشكلات صحية خطيرة في بعض الحالات، وهذا العرض يخفي خطرا غير واضح يستدعي الانتباه والمتابعة الطبية.

متى يكون ارتعاش الجفون والأطراف طبيعيا؟

في كثير من الحالات، يحدث ارتعاش الجفون والأطراف كرد فعل للإرهاق، التوتر، الإفراط في تناول الكافيين، أو نقص بعض العناصر الغذائية، وغالبا ما يزول هذا الارتعاش من تلقاء نفسه دون الحاجة لتدخل طبي، وفقا لـ "lenta".

أما إذا استمر الارتعاش دون هذه العوامل، فقد يكون عرضا لبعض الأمراض الخطيرة.

متى يصبح ارتعاش العضلات علامة خطيرة؟

يمكن أن يكون ارتعاش العضلات عرض لحالة مرضية أكثر خطورة قد تؤثر على جودة الحياة مع مرور الوقت، لذلك، من الضروري استشارة الطبيب عند استمرار الأعراض لاستبعاد الأمراض الخطيرة مثل سرطان الدماغ والحبل الشوكي، التهاب الدماغ، التهاب السحايا، التهاب العنكبوتية، التهاب النخاع الشوكي، أو التسمم.

ما هي الحالات الطبية التي ترتبط بارتعاش العضلات؟

قد يظهر ارتعاش العضلات مع تطور أمراض مختلفة، مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) وهو مرض عصبي تنكسي متفاقم، أو التصلب المتعدد، داء السكري، التهاب المفاصل الروماتويدي، إصابات الشرايين والأوردة في الساقين، كما يمكن أن يرتبط بنقص بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامينات B، المغنيسيوم، الثيامين، والحديد.

