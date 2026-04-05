وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة تهنئة لـ نور عمرو أديب نجل الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي عمرو أديب.

ونشرت ليلى صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف ألف مبروك لأحلى عرسان، ومبروك للميس وعمرو، فرحة جميلة من القلب للقلب، وربنا يتمم لكم على خير ويسعدكم العمر كله".

وظهرت ليلى في الصور برفقة كل من إلهام شاهين، ولميس الحديدي، وبوسي شلبي، وهالة سرحان.

أبرز حضور حفل خطوبة نور عمرو أديب



يُذكر أن حفل الخطوبة أُقيم يوم الجمعة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور، وكان من أبرزهم: هالة صدقي، وإلهام شاهين، وبوسي شلبي، وهالة سرحان، وأحيا الحفل المطرب هشام عباس.

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب



وعلى جانب آخر، يُذكر أن الإعلامية لميس الحديدي أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الإعلامي عمرو أديب في 25 ديسمبر 2025، بعد سنوات من الزواج أثمرت عن ابنهما نور.

اقرأ أيضًا:

