ارتفاع أسعار الجبن الأبيض والدواجن وانخفاض البيض اليوم الأحد بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

01:26 م 05/04/2026

سلع غذائية

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026 بينما انخفضت أسعار البيض، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:



أسعار السلع الأساسية



كيلو الأرز المعبأ: 35.01 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.75 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.47 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 97.82 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.68 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.76 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.79 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 114.79 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 420.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.58 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.58 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.44 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 146.92 جنيه، بزيادة 10.2 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.44 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.18 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 107.79 جنيه.

