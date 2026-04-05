سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
كتب : أحمد الخطيب
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و15 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
54.36 جنيه للشراء، و54.46 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي CIB:
54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.