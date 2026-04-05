سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

12:49 م 05/04/2026 تعديل في 01:12 م

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و15 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

54.36 جنيه للشراء، و54.46 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB:

54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

