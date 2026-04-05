الدوري المصري

المقاولون العرب

نابولي

ميلان

يوفنتوس

جنوى

بقيادة هيثم حسن.. موعد مباراة ريال أوفيدو وإشبيلية بالدوري الإسباني

كتب : محمد عبد الهادي

01:23 م 05/04/2026 تعديل في 04:34 م

هيثم حسن لاعب أوفييدو الإسباني

يستعد فريق ريال أوفيدو بقيادة المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري هيثم حسن، لمباراة قوية مساء اليوم الأحد، بمواجهة نظيره إِشبيلية في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال أوفيدو وإشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، و يستضيفها ملعب نُويڤو كارلوس تارتييري.

ويتواجد هيثم حسن النجم المصري ضمن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة إشبيلية، بعد عودته لصفوف الفريق عقب المشاركة مع منتخب مصر في وديتي إسبانيا والسعودية وظهوره بشكل لافت.

موعد مباراة ريال أوفيدو وإشبيلية بالدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال أوفيدو وإشبيلية بالدوري الإسباني، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة ريال أوفيدو وإشبيلية عبر قناة بي إن سبورت 3 بتعليق عبدالله الغامدي.

ترتيب ريال أوفيدو وإشبيلية بالدوري الإسباني

يحتل فريق ريال أوفيدو المركز الـ20 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر 16 لقاء وتعادل في 9 مواجهات.

بينما يحتل فريق إشبيلية المركز الـ16 برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 لقاء فاز في 8 وتعادل 7 وخسر 14.

"كبش فداء".. كيف دافعت جماهير ليفربول عن محمد صلاح (صور)

أول بطل في الإسماعيلية.. كل ماتريد معرفته عن نادي القناة بعد عودته للممتاز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق