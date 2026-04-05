يستعد فريق ريال أوفيدو بقيادة المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري هيثم حسن، لمباراة قوية مساء اليوم الأحد، بمواجهة نظيره إِشبيلية في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال أوفيدو وإشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، و يستضيفها ملعب نُويڤو كارلوس تارتييري.

ويتواجد هيثم حسن النجم المصري ضمن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة إشبيلية، بعد عودته لصفوف الفريق عقب المشاركة مع منتخب مصر في وديتي إسبانيا والسعودية وظهوره بشكل لافت.

موعد مباراة ريال أوفيدو وإشبيلية بالدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال أوفيدو وإشبيلية بالدوري الإسباني، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة ريال أوفيدو وإشبيلية عبر قناة بي إن سبورت 3 بتعليق عبدالله الغامدي.

ترتيب ريال أوفيدو وإشبيلية بالدوري الإسباني

يحتل فريق ريال أوفيدو المركز الـ20 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر 16 لقاء وتعادل في 9 مواجهات.

بينما يحتل فريق إشبيلية المركز الـ16 برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 لقاء فاز في 8 وتعادل 7 وخسر 14.

