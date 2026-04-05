لمياء سمير رئيسًا للفضائية المصرية ورضا مصطفى نائبًا

كتب : أحمد عبدالمنعم

01:23 م 05/04/2026

لمياء سمير

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف الإعلامية الدكتورة لمياء سمير بمنصب رئيس القناة الفضائية المصرية، كما أصدر قرارًا بتكليف الإعلامي رضا مصطفي بمنصب نائب رئيس الفضائية المصرية.

يذكر أن الدكتورة لمياء سمير التحقت بماسبيرو عقب تخرجها، وعملت في مواقع مختلفة بالقناة الفضائية، وحصلت علي الدكتوراة من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

بينما عمل الإعلامي رضا مصطفى بالقناة الفضائية عقب التحاقه للعمل في ماسبيرو، وقد اشتهر ببرنامجه الحواري مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

