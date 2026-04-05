كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يهدد موظفين بشركة بزعم تسببهم في فصله من العمل.

فيديو على السوشيال يظهر تهديد موظفين بسبب فسخ خدمة سابقة

تحذير للمواطنين بعدم نشر فيديوهات تهدد الآخرين

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، والذي اعترف بأنه كان يعمل باحثًا إداريًا في إحدى الشركات بمحافظة أسوان وتم فصله منذ سنتين بسبب كثرة التغيب.

شاب يستخدم السوشيال لتهديد موظفين بعد فصله

وأشار إلى أنه قام بتصوير ونشر الفيديو للضغط على المسؤولين في الشركة لإعادته للعمل، كما أرسله لعدد من مسئولي الشئون المالية والإدارية بقصد ترهيبهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الموظفين ومنع أي تجاوزات مستقبلية.