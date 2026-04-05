أحد السعف.. الاحتفالات تُزين كنائس وشوارع بني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:27 م 05/04/2026
    الاحتفالات تُزين كنائس وشوارع بني سويف (3)
    الاحتفالات تُزين كنائس وشوارع بني سويف (4)
    الاحتفالات تُزين كنائس وشوارع بني سويف (2)

تصدّرت مظاهر البهجة المشهد في احتفالات أحد السعف في بني سويف، حيث تزيّنت الشوارع ومحيط الكنائس بأغصان النخيل المزخرفة، وامتلأت الأجواء بأشكال السعف المبهجة التي تنوعت بين الصلبان والتيجان والقلوب.
وجاءت الاحتفالات وسط إقبال كبير من الأطفال والكبار على شراء السعف والتقاط الصور.

طقوس دينية وروحانية

وتوافد الأقباط منذ الصباح الباكر إلى الكنائس، للمشاركة في الصلوات والقداسات الخاصة بالمناسبة، حاملين سعف النخيل، ومرددين الترانيم في أجواء روحانية تعكس قدسية اليوم.

وترأس نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، قداس العيد بكاتدرائية مارمينا بشرق النيل، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة، وسط حضور كبير من المواطنين الذين رفعوا الورود وأغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

دعوات بالخير والاستقرار

وخلال عظته، دعا الأنبا غبريال جموع المسيحيين إلى رفع الدعاء بأن يحفظ الله مصر، وأن يعم الأمن والاستقرار والرخاء في جميع ربوعها.

أصل المناسبة

وتعود جذور الاحتفال بأحد السعف إلى ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث استقبله الناس بسعف النخيل وأغصان الزيتون، تعبيرًا عن الفرح والترحيب، وهو ما يجسد رمزية هذا اليوم في العقيدة المسيحية

