فيديو هدف أرسنال في مرمي أتلتيكو مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا
كتب : محمد الميموني
أرسنال أتليتكو مدريد
يواجه فريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق أتليتكو مدريد اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الذهاب من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/26.
وأحرز الهدف الأول لصالح أرسنال اللاعب فيكتور جيوكيريس في الدقيقة ال44 من عم الشوط الأول من المباراة.
وحتى الأن أرسنال متقدم على نظيره فريق أتليتكو مدريد بهدف دون رد.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال على أتليتكو مدريد .
غيوكيريس يفتتح التسجيل لآرسنال من علامة الجزاء 🥅#دوري_أبطال_أوروبا | #أتليتيكو_مدريد | #آرسنال pic.twitter.com/jC5GF6N8RL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2026
قبل مباراة القمة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة