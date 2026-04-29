الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

4 1
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 1
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

2 0
21:00

أهلي جدة

13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟

كتب : نهي خورشيد

10:53 م 29/04/2026

كرة كأس العالم 2026

تواجه بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قبل انطلاقها تحديات تخص النجوم المشاركين في العرس العالمي المقبل.


ورغم غياب عدد كبير من النجوم العالميين بسبب خروج منتخبات بلادهم من سباق التصفيات (للتفاصيل إضغط هنا)، سيغيب عن كأس العالم أيضاً عدد آخر من اللاعبين بسبب الإصابة.

النجوم الغائبين للإصابة


ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز الغيابات عن صفوف كأس العالم للإصابة:


1- الهولندي تشافي سيمونز لاعب توتنهام، إصابة بقطع في الرباط الصليبي.


2- البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد، إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.


3- الأرجنتيني خواكين بانيشيلي لاعب ستراسبورج، إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.


4- الغاني محمد ساليسو لاعب موناكو، إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.


5- الياباني تاكومي مينامينو لاعب موناكو، إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.


6- البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، إصابة عضلية.


7- البرازيلي إستيفاو لاعب تشيلسي، إصابة في العضلة الخلفية.


8- الغاني محمد قدوس لاعب توتنهام، إصابة عضلة الفخذ الرباعية.


9- الألماني سيرجي جنابري نجم بايرن ميونخ، إصابته بتمزق في العضلة الضامة للفخذ الأيمن.


10- الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول، إصابته بتمزق كامل في وتر أخيل الأيمن.


11- الأرجنتيني خوان فويث مدافع فياريال إصابة في وتر أكيليس.


12- المكسيكي لويس مالاجون حارس كلوب أمريكا إصابة في وتر أكيليس.


13- الياباني واتارو إندو لاعب ليفربول إصابة في الكاحل.


موعد انطلاق كأس العالم 2026


ومن المنتظر أن تقام نسخة 2026 من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

إقرأ أيضاً:

عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة

بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم ونديال 2026 لنجوم الغائبين للإصابة

13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟
رياضة عربية وعالمية

13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟
البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
أخبار مصر

البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
بعد قتل 8 من أقاربهما.. جنايات أسيوط تقضي بالإعدام شنقاً لمزارع ونجله
أخبار المحافظات

بعد قتل 8 من أقاربهما.. جنايات أسيوط تقضي بالإعدام شنقاً لمزارع ونجله
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
أخبار مصر

نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
إبراهيم عيسى: المجتمع أكثر قابلية لتصديق الخرافة
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: المجتمع أكثر قابلية لتصديق الخرافة

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"