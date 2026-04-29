تواجه بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قبل انطلاقها تحديات تخص النجوم المشاركين في العرس العالمي المقبل.



ورغم غياب عدد كبير من النجوم العالميين بسبب خروج منتخبات بلادهم من سباق التصفيات (للتفاصيل إضغط هنا)، سيغيب عن كأس العالم أيضاً عدد آخر من اللاعبين بسبب الإصابة.

النجوم الغائبين للإصابة



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز الغيابات عن صفوف كأس العالم للإصابة:



1- الهولندي تشافي سيمونز لاعب توتنهام، إصابة بقطع في الرباط الصليبي.



2- البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد، إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



3- الأرجنتيني خواكين بانيشيلي لاعب ستراسبورج، إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.



4- الغاني محمد ساليسو لاعب موناكو، إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.



5- الياباني تاكومي مينامينو لاعب موناكو، إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.



6- البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، إصابة عضلية.



7- البرازيلي إستيفاو لاعب تشيلسي، إصابة في العضلة الخلفية.



8- الغاني محمد قدوس لاعب توتنهام، إصابة عضلة الفخذ الرباعية.



9- الألماني سيرجي جنابري نجم بايرن ميونخ، إصابته بتمزق في العضلة الضامة للفخذ الأيمن.



10- الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول، إصابته بتمزق كامل في وتر أخيل الأيمن.



11- الأرجنتيني خوان فويث مدافع فياريال إصابة في وتر أكيليس.



12- المكسيكي لويس مالاجون حارس كلوب أمريكا إصابة في وتر أكيليس.



13- الياباني واتارو إندو لاعب ليفربول إصابة في الكاحل.



موعد انطلاق كأس العالم 2026



ومن المنتظر أن تقام نسخة 2026 من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

