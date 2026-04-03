"حان الوقت لتوديعه".. رسالة خاصة من جوارديولا لمحمد صلاح قبل مواجهة ليفربول

كتب : يوسف محمد

09:55 م 03/04/2026
أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مان سيتي الإنجليزي، بكل ما قدمه النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه يستحق وداع يليق به، بعدما أعلن رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وكان النجم المصري محمد صلاح، أعلن في وقت سابق من خلال فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي 2025-2026.
موعد مباراة ليفربول ومان سيتي

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان سيتي الإنجليزي غدا السبت 4 أبريل الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول أمام السيتي غدا السبت 4 أبريل الجاري، في تمام الساعة 1.45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق الريدز.

تصريحات بيب جوارديولا عن محمد صلاح

وقال جوارديولا في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "محمد صلاح يعد أحد أعظم اللاعبين، في ظل ما قدمه في السنوات الماضية من أرقام ومستوى فني، فهو لاعب عظيم وإنسان رائع".

وأضاف: "بالتأكيد محمد صلاح هو أسطورة لفريق ليفربول، كذلك أسطورة في الدوري الإنجليزي أيضًا، في ظل كل ما قدمه من أهداف ومساهمات كثيرة".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "أعتقد أن الغد هو الوقت المناسب لتوديعه في إنجلترا، فهو يستحق تقدير كبير لما قدمه في كرة القدم".

وعلى الرغم من إعلان محمد صلاح رحيله عن ليفربول، إلا أنه لم يكشف حتى الآن عن وجهته المقبلة، والنادي الأقرب للانضمام له خلال الفترة المقبلة، بعد الرحيل عن ليفربول.

