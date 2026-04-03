مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

"إنجاز تاريخي جديد".. هنا جودة تتأهل لدور الثمانية في كأس العالم لتنس الطاولة

كتب : نهي خورشيد

08:24 م 03/04/2026

هنا جودة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حققت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة إنجازأً تاريخياً جديداً، بتأهلها إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم المقامة في ماكاو خلال الفترة من 30 مارس إلى 5 أبريل الحالي.


وجاء تأهل هنا بعد فوزها على الفرنسية جيا نان يوان بنتيجة 4-3، في مواجهة ماراثونية استمرت نحو ساعة و15 دقيقة.


إنجاز هنا جودة التاريخي


وبعد تأهلها اليوم، أصبحت هنا جودة أول لاعبة مصرية وأفريقية تصل إلى دور الثمانية في تاريخ بطولات كأس العالم لتنس الطاولة.


المواجهة المقبلة في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة

من المقرر أن تواجه هنا جودة في الدور المقبل الصينية سون ينج شا المصنفة الأولى عالمياً، دون تحديد موعد ويوم المباراة


رحلة هنا جودة في البطولة


وكانت هنا حجزت مكانها في دور الـ16 بعد تصدرها مجموعتها، عقب الفوز على لاعبتين من ماكاو وتايوان.

هنا جودة كأس العالم لتنس الطاولة تنس الطاولة

أحدث الموضوعات

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
زووم

تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
جامعات ومعاهد

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
أخبار السيارات

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

أخبار

المزيد

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة