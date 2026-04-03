حققت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة إنجازأً تاريخياً جديداً، بتأهلها إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم المقامة في ماكاو خلال الفترة من 30 مارس إلى 5 أبريل الحالي.



وجاء تأهل هنا بعد فوزها على الفرنسية جيا نان يوان بنتيجة 4-3، في مواجهة ماراثونية استمرت نحو ساعة و15 دقيقة.



إنجاز هنا جودة التاريخي



وبعد تأهلها اليوم، أصبحت هنا جودة أول لاعبة مصرية وأفريقية تصل إلى دور الثمانية في تاريخ بطولات كأس العالم لتنس الطاولة.



المواجهة المقبلة في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة

من المقرر أن تواجه هنا جودة في الدور المقبل الصينية سون ينج شا المصنفة الأولى عالمياً، دون تحديد موعد ويوم المباراة



رحلة هنا جودة في البطولة



وكانت هنا حجزت مكانها في دور الـ16 بعد تصدرها مجموعتها، عقب الفوز على لاعبتين من ماكاو وتايوان.

نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك





الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات



