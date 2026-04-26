يواجه فريق تشيلسي نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم الأحد الموافق 26 أبريل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025/26.

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في كأس الاتحاد

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً على استاد "ويمبلي " بإنجلترا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بينما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.