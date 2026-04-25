الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
19:15

ساوثامبتون

برشلونة يقترب من حسم الليجا بثنائية نظيفة أمام خيتافي

كتب : نهي خورشيد

07:42 م 25/04/2026

برشلونة يعبر خيتافي بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة انتصاراً ثميناً خارج أرضه على حساب خيتافي بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول توقفاً مؤقتاً لعلاج جافي بعد تعرضه لالتحام قوي، فيما جاءت أبرز محاولات خيتافي عبر تسديدة خطيرة في الدقيقة 35 مرت بجوار المرمى.

هدف برشلونة الأول

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تمكن فيرمين لوبيز من كسر التعادل بعدما أنهى هجمة منظمة بلمسة مميزة عقب تمريرة متقنة من بيدري، لينهي برشلونة النصف الأول متقدماً بهدف دون رد.

هدف برشلونة الثاني

وفي الدقيقة 74، حسم ماركوس راشفورد اللقاء بإضافة الهدف الثاني، مستفيداً من تمريرة دقيقة من ليفاندوفسكي ليؤكد تفوق فريقه ويقضي على آمال أصحاب الأرض في العودة.

ترتيب الفريقين عقب اللقاء

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في صدارة جدول الترتيب موسعاً الفارق مع ريال مدريد إلى 11 نقطة، ليصبح على أعتاب التتويج باللقب.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند 44 نقطة في المركز السادس، ليستمر صراعه على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر 30 يوما؟
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
بين إعجاب الجمهور وهجوم النقاد فيلم "Michael" في مرمى الانتقادات.. القصة
جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
مع قرب الاستحقاق.. تعرف على التفاصيل الكاملة للودائع العربية لدى البنك

