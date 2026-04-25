حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة انتصاراً ثميناً خارج أرضه على حساب خيتافي بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول توقفاً مؤقتاً لعلاج جافي بعد تعرضه لالتحام قوي، فيما جاءت أبرز محاولات خيتافي عبر تسديدة خطيرة في الدقيقة 35 مرت بجوار المرمى.

هدف برشلونة الأول

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تمكن فيرمين لوبيز من كسر التعادل بعدما أنهى هجمة منظمة بلمسة مميزة عقب تمريرة متقنة من بيدري، لينهي برشلونة النصف الأول متقدماً بهدف دون رد.

هدف برشلونة الثاني

وفي الدقيقة 74، حسم ماركوس راشفورد اللقاء بإضافة الهدف الثاني، مستفيداً من تمريرة دقيقة من ليفاندوفسكي ليؤكد تفوق فريقه ويقضي على آمال أصحاب الأرض في العودة.

ترتيب الفريقين عقب اللقاء

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في صدارة جدول الترتيب موسعاً الفارق مع ريال مدريد إلى 11 نقطة، ليصبح على أعتاب التتويج باللقب.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند 44 نقطة في المركز السادس، ليستمر صراعه على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

إقرأ أيضاً:

