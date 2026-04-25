ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ34 بالدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده من النقاطن إلى النقطة رقم 58، في المركز الرابع بجدول الترتيب.

تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: فريدري ودمان

خط الدفاع: كورتيس جونز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح - ألكسندر إيزاك - كودي جاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وكريستال بالاس

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: سيطرة على الكرة من لاعب ليفربول

الدقيقة 11: عؤضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع كريستال بالاس

الدقيقة 22: ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول

الدقيقة 25: حكم المباراة يعود للفار لمراجعة لعبة ركلة الجزاء

الدقيقة 26: حكم المباراة يقرر إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

الدقيقة 35: إيزاك يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى كريستال بالاس

الدقيقة 40: روبرتسون يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى كريستال بالاس

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: تسديدة من لاعب كريستال بالاس تمر بجوار مرمى ليفربول

الدقيقة 56: عرضية من لاعب كريستال بالاس يبعده دفاع ليفربول

الدقيقة 63: عرضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع كريستال بالاس

الدقيقة 71: مونيوث يحرز الهدف الأول لكريستال بالاس في مرمى ليفربول

الدقيقة 90+6: فيرتيز يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى كريستال بالاس

الدقيقة 8+90: نهاية المباراة