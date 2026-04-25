أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة خيتافي مساء اليوم على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقام المباراة تحت إدارة طاقم تحكيم بقيادة الحكم فرانشيسكو هيرنانديز ماييسو.

تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي

ويغيب النجم الشاب لامين يامال عن قائمة برشلونة بعدما تأكدت إصابته في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى، إذ أظهرت الفحوصات الطبية حاجته لبرنامج علاجي تحفظي خلال الفترة المقبلة.

ويخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: خوان جارسيا

في خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، مارتن، كانسيلو

في خط الوسط: أولمو، بيدري

في خط الوسط الهجومي: روني باردجي، جافي، فيرمين لوبيز

في خط الهجوم: ليفاندوفسكي

ويجلس على مقاعد البدلاء: بالدي، أراوخو، فيران، راشفورد، كاسادو، دي يونغ، تشيزني، أليير، كورتيس، إسبارت وتوم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 44 نقطة.

رقم تاريخي ينتظر برشلونة

كما يقترب برشلونة من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق تحت قيادة فليك، إذ يملك فرصة تحقيق العلامة الكاملة على ملعبه بالفوز في جميع مبارياته المتبقية وهو ما لم يتحقق في دوري من 20 فريقاً، بينما يعود آخر موسم حقق فيه الفريق هذا الإنجاز إلى موسم 1959-1960.

