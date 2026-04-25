يتساوى مع رونالدو.. محمد صلاح يطارد رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

"قبل مباراة الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهاته أمام كريستال بالاس؟

يقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم، بتحطيم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

يحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة بهدف تعزيز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، إذ سيؤدي الفوز إلى توسيع الفارق بين الريدز وفريق برايتون وهوف ألبيون صاحب المركز السادس إلى ثماني نقاط.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح

يسعى محمد صلاح إلى مواصلة مستواه الأخير، بعدما سجل في آخر ثلاث مباريات بدأها أساسياً في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف الافتتاح في الفوز 2-1 على إيفرتون، معادلاً بذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف (9) المسجلة في ديربي ميرسيسايد في الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويمكن لصلاح أن يعادل رقماً قياسياً آخر ضد كريستال بالاس، ليصبح أول لاعب يبلغ من العمر 33 عاماً أو أكثر يسجل في أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحطم رقم كريستيانو رونالدو القياسي، وفقا لموقع onefootball.

وإذا سجل صلاح هدفاً، فسيكون الفريق التاسع الذي سيحقق ضده رقماً مزدوجاً في البطولة، ولم يسجل سوى آلان شيرر 10 أهداف على الأقل ضد عدد أكبر من الخصوم (12) في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يخسر كريستال بالاس في آخر أربع زيارات له إلى ملعب أنفيلد، بعد أن خسر خمس مباريات متتالية قبل هذه السلسلة.

