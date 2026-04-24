نقلت شبكة سي إن إن، الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس يعتزم إرسال المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

غياب فانس وقاليباف عن محادثات باكستان

وأكد المسؤولون في إدارة ترامب، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لا يخطط حاليا لحضور المحادثات في إسلام آباد، لعدم مشاركة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن فانس مستعد للسفر إلى إسلام آباد حال تحقيق تقدم في المحادثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام باكستانية رسمية بأن العاصمة إسلام آباد تترقب، الليلة، وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في زيارة دبلوماسية حاسمة تهدف إلى إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الباكستانيين؛ حيث تسعى طهران من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التنسيق مع الجانب الباكستاني بصفته "وسيطًا رئيسيًا" في ملف التهدئة مع الولايات المتحدة.