أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة العقوبة النهائية لنجم الأرجنتين الشاب جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي، وذلك نتيجة لسلوكه العنصري تجاه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال شهر فبراير الماضي.



عقوبة اليويفا السابقة والحديثة



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض في وقت سابق عقوبة إيقاف مؤقتة لمباراة واحدة على بريستياني خلال لقاء الإياب.

لكن وبعد فتح تحقيق رسمي، أعلن اليويفا إيقاف اللاعب لمدة ست مباريات، على أن تنفذ العقوبة في المسابقات الأوروبية أو مع خلال مشاركته مع منتخب بلاده.



وأوضح الاتحاد أن ثلاث مباريات من العقوبة ستكون مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين، كما تشمل العقوبة المباراة المؤقتة التي سبق أن نفذها اللاعب، كما طلب اليويفا من الفيفا تعميم العقوبة لتطبق على مستوى العالم.



رد اللاعب على عقوبة اليويفا



من جانبه أعرب بريستياني عن استيائه من قرار الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه لم يصدر عنه أي سلوك عنصري، إذ قال في تصريحات لشبكة "Telefe":"لم أكن عنصرياً يوماً ولن أكون أكثر ما آلمني هو اتهامي بشيء لم أفعله لقد عوقبت دون وجود دليل".



تفاصيل واقعة نجم بنفيكا



وكانت مباراة الملحق في دوري الأبطال بين بنفيكا وريال مدريد توقفت لمدة 10 دقائق، بعدما اتهم فينيسيوس جونيور اللاعب الأرجنتيني بالإساءة العنصرية، مشيراً إلى أنه وصفه بـ القرد وذلك أثناء تغطيته فمه بقميصه عقب تسجيله هدف التقدم للفريق الضيف في لشبونة.



وقام فينيسيوس بإبلاغ الحكم بالواقعة، فيما أكد زميله كيليان مبابي الذي كان قريباً من الموقف روايته.

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز



سيناريو الدور الأول.. هل يغيب خوان بيزيرا عن مباراة القمة؟



