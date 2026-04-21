مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

1 0
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

0 0
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

0 1
21:00

كومو

جميع المباريات

إعلان

بعد واقعة بريست.. إيقاف مدرب مصطفي محمد 4 مباريات بالدوري الفرنسي

كتب : محمد عبد الهادي

09:42 م 21/04/2026

وحيد خليلوزيتش مدرب نانت الفرنسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لفريق نانت لمدة 4 مباريات، عقب طرده خلال مواجهة بريست التي انتهت بالتعادل 1-1، الأحد، اعتراضًا على قرار تحكيمي.

غيابات مؤثرة أمام باريس سان جيرمان

وبدء تنفيذ العقوبة بشكل فوري، يغيب خليلوزيتش عن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين أمام باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس، كما يغيب مساعده باتريك كولو بعد إيقافه مباراة واحدة.

وشهدت المباراة طرد لاعب نانت دهمان تابيبو في الدقيقة 65، وهو ما أثار غضب المدرب البوسني الذي تم طرده بعدها بأربع دقائق.
إلا أن لجنة الانضباط قررت لاحقًا الاكتفاء بإنذار للاعب، بعد مراجعة اللقطات وتقرير الحكم الذي أوصى بسحب البطاقة الحمراء.

تصريحات خليلوزيتش بعد الأزمة

وقال خليلوزيتش قبل إعلان العقوبة إنه اطلع على تقرير الحكم الذي اعترف بخطئه، معتبرًا أن ذلك أمر نادر الحدوث، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن فريقه حُرم من الفوز.
وأضاف أنه مستعد لقبول الإيقاف لسنوات طويلة مقابل منحه الفوز الذي يستحقه فريقه.

موقف نانت في جدول الدوري

ويحتل نانت المركز السابع عشر في جدول الدوري الفرنسي، متأخرًا بخمس نقاط عن أوكسير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وحيد خليلوزيتش الدوري الفرنسي مصطفي محمد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبوالقمصان تكشف خبايا قانون الأحوال
"نادي تعري وعلاقات غير مشروعة".. أبرز الفضائح التي طالت وزيرة العمل في
فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

