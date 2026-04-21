قررت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لفريق نانت لمدة 4 مباريات، عقب طرده خلال مواجهة بريست التي انتهت بالتعادل 1-1، الأحد، اعتراضًا على قرار تحكيمي.

غيابات مؤثرة أمام باريس سان جيرمان

وبدء تنفيذ العقوبة بشكل فوري، يغيب خليلوزيتش عن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين أمام باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس، كما يغيب مساعده باتريك كولو بعد إيقافه مباراة واحدة.

وشهدت المباراة طرد لاعب نانت دهمان تابيبو في الدقيقة 65، وهو ما أثار غضب المدرب البوسني الذي تم طرده بعدها بأربع دقائق.

إلا أن لجنة الانضباط قررت لاحقًا الاكتفاء بإنذار للاعب، بعد مراجعة اللقطات وتقرير الحكم الذي أوصى بسحب البطاقة الحمراء.

تصريحات خليلوزيتش بعد الأزمة

وقال خليلوزيتش قبل إعلان العقوبة إنه اطلع على تقرير الحكم الذي اعترف بخطئه، معتبرًا أن ذلك أمر نادر الحدوث، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن فريقه حُرم من الفوز.

وأضاف أنه مستعد لقبول الإيقاف لسنوات طويلة مقابل منحه الفوز الذي يستحقه فريقه.

موقف نانت في جدول الدوري

ويحتل نانت المركز السابع عشر في جدول الدوري الفرنسي، متأخرًا بخمس نقاط عن أوكسير.