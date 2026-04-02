مدرب العراق يطالب ببناء تمثال لأيمن حسين بعد التأهل للمونديال (فيديو)

مازح جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وطالبه ببناء تمثال لأيمن حسين، لاعب أسود الرافدين، عقب التأهل إلى كأس العالم 2026.

العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على بوليفيا بنتيجة 2-1، في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، وسجل علي الحمادي وأيمن حسين هدفي العراق.

ويعود منتخب العراق إلى المونديال بعد غياب 40 عاما منذ نسخة 1986 في المكسيك، ويخوض النسخة الحالية ضمن المجموعة التاسعة التي تضم، فرنسا والسنغال والنرويج.

مدرب العراق يطالب ببناء تمثال لأيمن حسين

ظهر الأسترالي جراهام أرنولد، في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للقناة الرابعة على منصة "إكس"، وهو يتحدث مع رئيس الوزراء عبر مكالمة فيديو، وقال له مازحا: "يجب بناء تمثال لأيمن حسين في العراق".

