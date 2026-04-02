مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

مدرب العراق يطالب ببناء تمثال لأيمن حسين بعد التأهل للمونديال (فيديو)

كتب : هند عواد

12:20 م 02/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مدرب منتخب العراق (2)
  • عرض 4 صورة
    مدرب منتخب العراق (1)
  • عرض 4 صورة
    رئيس وزراء العراق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مازح جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وطالبه ببناء تمثال لأيمن حسين، لاعب أسود الرافدين، عقب التأهل إلى كأس العالم 2026.

العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على بوليفيا بنتيجة 2-1، في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، وسجل علي الحمادي وأيمن حسين هدفي العراق.

ويعود منتخب العراق إلى المونديال بعد غياب 40 عاما منذ نسخة 1986 في المكسيك، ويخوض النسخة الحالية ضمن المجموعة التاسعة التي تضم، فرنسا والسنغال والنرويج.

مدرب العراق يطالب ببناء تمثال لأيمن حسين

ظهر الأسترالي جراهام أرنولد، في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للقناة الرابعة على منصة "إكس"، وهو يتحدث مع رئيس الوزراء عبر مكالمة فيديو، وقال له مازحا: "يجب بناء تمثال لأيمن حسين في العراق".

اقرأ أيضًا:

منتخب العراق جراهام أرنولد كأس العالم 2026 أيمن حسين

أحدث الموضوعات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
علاقات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
أخبار مصر

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
شئون عربية و دولية

تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
شئون عربية و دولية

قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

