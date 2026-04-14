الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

من قلب الأنفيلد.. باريس سان جيرمان يقصي ليفربول من دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

11:13 م 14/04/2026

ليفربول وباريس سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مهما على نظيره ليفربول بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

وتألق الفرنسي عثمان ديمبلي ليسجل هدفي المباراة في الدقيقة 72 و الدقيقة 1+90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز نجح باريس سان جيرمان بطل أوروبا النسخة الماضية، في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول بنتيجة 4-0، بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلاقي باريس سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ التي تقام غدا الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

