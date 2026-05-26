صرحت نيابة دار السلام، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر سقوطها من نافذة منزلها أثناء تنظيفها، وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

ولقيت سيدة في العقد الثالث من العمر، مصرعها اثر سقوطها من نافذة مسكنها بالطابق الثالث بمنطقة دار السلام، أثناء قيامها بتنظيف شقتها، استعدادًا لعيد الأضحى.

تحريات الواقعة

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتوفاة سيدة في عقدها الثالث، كانت تقوم بتنظيف نوافذ شقتها، واختلال توازنها فسقطت مباشرة في الشارع.

نقل الجثمان للمشرحة

وأمرت النيابة بنقل جثة المتوفاة إلى المشرحة، لإجراء الكشف المبدئي عليها، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بإجراء تحريات المباحث، وتفريغ الكاميرات في محيط الحادث.

وبدأت الواقعة بتلقي شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من نافذة منزلها، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وأخطر رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام، النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة الأولية.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها