دفن جثة سيدة سقطت أثناء تنظيف نوافذ شقتها استعدادًا للعيد بدار السلام

كتب : محمود الشوربجي

10:15 ص 26/05/2026

جثة - أرشيفية

صرحت نيابة دار السلام، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر سقوطها من نافذة منزلها أثناء تنظيفها، وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

ولقيت سيدة في العقد الثالث من العمر، مصرعها اثر سقوطها من نافذة مسكنها بالطابق الثالث بمنطقة دار السلام، أثناء قيامها بتنظيف شقتها، استعدادًا لعيد الأضحى.

تحريات الواقعة

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتوفاة سيدة في عقدها الثالث، كانت تقوم بتنظيف نوافذ شقتها، واختلال توازنها فسقطت مباشرة في الشارع.

نقل الجثمان للمشرحة

وأمرت النيابة بنقل جثة المتوفاة إلى المشرحة، لإجراء الكشف المبدئي عليها، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بإجراء تحريات المباحث، وتفريغ الكاميرات في محيط الحادث.

وبدأت الواقعة بتلقي شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من نافذة منزلها، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وأخطر رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام، النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة الأولية.

مصرع سيدة عيد الأضحى دار السلام

