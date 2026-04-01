شهدت الساعات الماضية، تطورات حاسمة في ملف انتقال لاعب وسط النادي الأهلي أليو ديانج إلي صفوف نادي فالنسيا الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد ديانج مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع والانتقال لأي فريق مجانا في الانتقالات الصيفية المقبلة.

تفاصيل انتقال أليو ديانج لفالنسيا الإسباني

أوضح مصدر لمصراوي أن ديانج وقع لنادي فالنسيا لمدة ثلاث مواسم إلكترونيا، حيث ستكون مدة التعاقد موسمين والسنة الثالثة باتفاق الطرفين.

وعن التفاصيل المادية، أوضح المصدر أن اتفاق ديانج مع نادي فالنسيا يقتضي بحصول اللاعب على مليون ونصف يورو في الموسم الأول، والموسم الثاني والثالث حال تفعيله سيحصل على مليون و650 ألف يورو.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي أن نادي أوساسونا الإسباني كان مهتم بضم اللاعب، وبالفعل حضر وفد من النادي وتابع مباراة الأهلي والترجي في القاهرة، رغم علمهم بإجراء الكشف الطبي مع فالنسيا.

موضحًا أن المدير الرياضي لفالنسيا حال علمه باهتمام أوساسونا باللاعب، قام بتسريع إجراءات ضمه وتواصل مع ديانج ووقع معه إلكترونيا.

5 مواجهات حاسمة.. أجندة مباريات الزمالك في شهر أبريل



موعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد التعادل مع إسبانيا



