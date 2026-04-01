أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة تقنية الفيديو (VAR) في المواجهة المرتقبة بين ماميلودي صن داونز والترجي التونسي إلى الحكم الدولي المصري محمود عاشور، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الترجي وصن داونز

وتقام مباراة الإياب يوم 18 أبريل 2026 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وذلك عقب لقاء الذهاب المقرر إقامته يوم 12 أبريل على ملعب حمادي العقربي برادس.

طاقم تحكيم مباراة الترجي وصن داونز

وسيقود اللقاء حكم الساحة عمر عبدالقادر أرتان، بمساعدة كل من ليبان عبدالرزاق أحمد وستيفن أونيانجو ييمبي، فيما يتولى كليمنت فرانكلين كيبان مهام الحكم الرابع، كما يتواجد في غرفة الفيديو إلى جانب عاشور الحكم محمد عبد الله إبراهيم.

ويأمل الترجي في مواصلة مسيرته نحو تحقيق اللقب الخامس في تاريخه، بينما يطمح صن داونز لتعزيز حضوره القاري بحصد اللقب الثاني، في مواجهة تحمل الكثير من الندية والتحدي بين الفريقين.

وصعد فريق الترجي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق الفوز على الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال، بينما صعد صن داونز إلى نصف النهائي بعدما أقصي ستاد مالي من ربع النهائي.