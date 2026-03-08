تمكن النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، من تسجيل أول أهدافه رفقة فريق برشلونة تحت 19 عاما، خلال مشاركته أمام هويسكا بالدوري الإسباني للشباب.

ويلاقي فريق برشلونة تحت 19 عاما حاليا نظيره فريق هويسكا، في إطار منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإسباني تحت 19 عاما.

حمزة عبد الكريم يسجل الهدف الثاني في مرمى هويسكا

ونجح عبد الكريم، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى هويسكا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا بالدوري الإسباني تحت 19 عاما.

وخطف عبد الكريم الأنظار في اللقاء، حيث تمكن من الحصول على ركلة جزاء قبل دقائق من تسجيله الهدف، إلا أن زميله بالفريق لم يتمكن من ترجمتها لهدف.

وبعد دقائق من تسجيله الهدف الثاني، قام المدير الفني لفريق برشلونة تحت 19 عاما، بإخراج عبد الكريم في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

" في ظهوره الأول".. حمزة عبد الكريم يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة pic.twitter.com/Nd49ClH2tj — مصراوي (@masrawy) March 8, 2026

تفاصيل انضمام حمزة عبد الكريم لبرشلونة

وتعد هذه المباراة الأولى التي يشارك فيها عبد الكريم مع البارسا، منذ الانضمام إلى الفريق يناير الماضي 2026 قادما من النادي الأهلي.

وكان عبد الكريم انضم إلى فريق برشلونة، في يناير الماضي على سبيل الإعارة قادما من الأهلي بعقد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء في نهاية الموسم مقابل 3 مليون يورو.

