26 لاعبا.. فيفا يحدد موعد إرسال القوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

01:13 م 08/03/2026

كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

ويشارك منتخب مصر لكرة القدم في البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران.

موعد إرسال قوائم المنتخبات

وأفاد الصحفي الغاني ميكي جونيور عبر حسابه على موقع "إكس" أن يوم 30 مايو المقبل سيكون آخر موعد لإرسال القوائم النهائية، موضحًا أن كل منتخب يحق له تسجيل 26 لاعبًا في قائمته، وهو نفس العدد الذي شارك في مونديال 2022 بقطر.

كأس العالم 2026 فيفا منتخب مصر

