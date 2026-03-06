قال الإعلامي محمد علي خير، إن العالم سيشهد تغييرات كبيرة بعد الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن ما بعدها لن يكون كما قبله، وأن هناك دولًا قد تختفي من المنطقة، وأن احتمالات انقسام إيران وسوريا واردة، مؤكدًا أن مصر أصبحت محاطة بحزام من النزاعات، من ليبيا المفككة إلى السودان وإثيوبيا، إضافة إلى ضعف القوى التقليدية في المشرق العربي أمام إسرائيل.

وأضاف "خير"، خلال فيديو عبر قناته على يوتيوب، أن التدخل الإثيوبي في السودان مؤخرًا يمثل تهديدًا، إذ أرسلت إثيوبيا طائرات مسيرة لدعم بعض الفصائل، مستغلة انشغال العالم ومصر بالأحداث الإقليمية، وأن السودان، رغم صدور بيان شديد اللهجة، لا تمتلك القدرة على مواجهة إثيوبيا، وأن مصر اليوم تمثل "الواحة الآمنة الوحيدة" في المنطقة.

وأشار الإعلامي، إلى أن مصر حافظت على موقفها بعدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها منذ عهد الرئيسين عبدالناصر والسادات ومبارك وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم الضغوط الكبيرة التي مورست لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح "خير" أن وجود قاعدة أمريكية كان قد يزيد من احتمالات تعرض مصر لمخاطر الحرب، مقارنة بالوضع الحالي الذي يحافظ على استقرار البلاد.

وتناول تأثير القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، مشيرًا إلى أنها لم تمنع الهجمات الإيرانية على بعض العواصم، وأن وجودها يخدم مصلحة أمريكا أكثر من حماية الدول الخليجية، مضيفًا أن هناك أيادًا خفية تحاول جر السعودية ودول الخليج إلى صراع أوسع.

واختتم الإعلامي محمد علي خير، حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل تسعى لإشعال التوترات لتحقيق أهداف استراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر تتابع الوضع بحذر دون الانخراط في أي حملة حربية، داعيًا إلى إنهاء النزاع في أسرع وقت للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

