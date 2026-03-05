إعلان

سريلانكا تعلن وصول سفينة إيرانية أخرى إلى مياهها

كتب : مصراوي

03:39 م 05/03/2026

سفينة إيرانية

قال وزير سريلانكي، الخميس، إن سفينة إيرانية أخرى وصلت إلى المياه الإقليمية للبلاد، وذلك بعد يوم من قيام غواصة أمريكية بإغراق سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصاً وإصابة 32 آخرين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، ناليندا جاياتيسا، وجود السفينة الإيرانية الثانية رداً على سؤال في البرلمان، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة السفينة أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وأضاف أن الحكومة تقوم "بتدخل للحد من الخسائر في الأرواح ولحماية السلام الإقليمي".

سفينة إيرانية إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج

