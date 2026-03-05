سريلانكا تعلن وصول سفينة إيرانية أخرى إلى مياهها

أ ب

قال وزير سريلانكي، الخميس، إن سفينة إيرانية أخرى وصلت إلى المياه الإقليمية للبلاد، وذلك بعد يوم من قيام غواصة أمريكية بإغراق سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصاً وإصابة 32 آخرين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، ناليندا جاياتيسا، وجود السفينة الإيرانية الثانية رداً على سؤال في البرلمان، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة السفينة أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وأضاف أن الحكومة تقوم "بتدخل للحد من الخسائر في الأرواح ولحماية السلام الإقليمي".