مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 0
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 1
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 0
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

0 0
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

مرموش بديلاً.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام نوتينجهام في البريميرليج

كتب : نهي خورشيد

08:53 م 04/03/2026 تعديل في 08:54 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (40) (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (39) (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (43) (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (36) (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (37) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.


ويستضيف ملعب الاتحاد معقل السماوي المواجهة المرتقبة، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل السيتي


ويلعب مانشستر سيتي مواجهته أمام نوتينجهام فورست، بالتشكيل الآتي:


حراسة المرمى: دوناروما.


خط الدفاع: نونيس – جيهي – دياز – آيت الله نوري.


خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – أنطوان سيمنيو.


خط الهجوم: شرقي – فيل فودين – إيرلينج هالاند.


ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:عمر مرموش، ترافورد، ريندرز، جون ستونز، ناثان آكي، جيريمي دوكو، نيكو، سافينيو، وخوسانوف.

ويحتل مانشستر سيتي قبل اللقاء، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي آرسنال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش تشكيل مانشستر سيتي نوتينجهام فورست الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب آلام البطن بعد تناول الفول؟ لن تتوقع
رمضان ستايل

ما أسباب آلام البطن بعد تناول الفول؟ لن تتوقع
السفارة الأمريكية بالقاهرة لرعاياها: لا تسافروا إلى هذه المناطق في مصر
شئون عربية و دولية

السفارة الأمريكية بالقاهرة لرعاياها: لا تسافروا إلى هذه المناطق في مصر
بريطانيا: الهجوم على قاعدتنا العسكرية في قبرص لم يكن من إيران
شئون عربية و دولية

بريطانيا: الهجوم على قاعدتنا العسكرية في قبرص لم يكن من إيران
توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
مصراوى TV

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
أخبار مصر

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان