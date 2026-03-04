"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.



ويستضيف ملعب الاتحاد معقل السماوي المواجهة المرتقبة، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل السيتي



ويلعب مانشستر سيتي مواجهته أمام نوتينجهام فورست، بالتشكيل الآتي:



حراسة المرمى: دوناروما.



خط الدفاع: نونيس – جيهي – دياز – آيت الله نوري.



خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – أنطوان سيمنيو.



خط الهجوم: شرقي – فيل فودين – إيرلينج هالاند.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:عمر مرموش، ترافورد، ريندرز، جون ستونز، ناثان آكي، جيريمي دوكو، نيكو، سافينيو، وخوسانوف.

ويحتل مانشستر سيتي قبل اللقاء، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي آرسنال