مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

90 104
18:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

1 4
21:30

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

المجر

1 0
19:00

سلوفينيا

جميع المباريات

التعادل الإيجابي يحسم ودية منتخب مصر والجزائر للشباب

كتب : محمد عبد السلام

10:28 م 28/03/2026

منتخب مصر للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر والجزائر لفئة مواليد 2007 بنتيجة 2-2، ضمن مواجهات استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

أهداف منتخب مصر

وسجل أهداف منتخب مصر تحت قيادة وائل رياض كل من: عمر عزب وعلي الجارحي، في مباراة شهدت أداء متوازنا من الجانبين.

وتعد هذه المواجهة أول مباراة ودية يخوضها منتخب مصر تحت قيادة وائل رياض خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس، حيث سيواجه أشبال الفراعنة المنتخب الجزائري مرة أخرى في مباراة ودية مقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر لم تشهد تواجد النجم حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي السابق والمحترف حاليًا في صفوف فريق برشلونة تحت 19 عاما.

تشكيل منتخب مصر للشباب

واعتمد وائل رياض في مباراة الجزائر على التشكيل الرسمي المكون من 11 لاعبًا هم: مصطفى سامي، نور أشرف، إياد مدحت، محمد عوض، يوسف شيكا، محمد عاطف، أحمد ياسر، محمد حمد، عمر العزب، أدهم كريم، ومحمد هيثم.

منتخب مصر للشباب منتخب الجزائر للشباب

أحدث الموضوعات

تعرف على أول دولة تفرض قيودا على حسابات الأطفال في منصات التواصل الاجتماعي
أخبار و تقارير

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
أخبار مصر

هجوم ثانٍ خلال ساعات.. الحوثيون يستهدفون مواقع إسرائيلية
شئون عربية و دولية

أمير رمسيس عن إغلاق السينما 9 مساءً: ضرب لصناعة تترنح
سينما

مقاطعة وتراجع في اللحظات الأخيرة.. اجتماع مدبولي برؤساء الهيئات البرلمانية
أخبار مصر

أخبار

المزيد

