حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر والجزائر لفئة مواليد 2007 بنتيجة 2-2، ضمن مواجهات استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

أهداف منتخب مصر

وسجل أهداف منتخب مصر تحت قيادة وائل رياض كل من: عمر عزب وعلي الجارحي، في مباراة شهدت أداء متوازنا من الجانبين.

وتعد هذه المواجهة أول مباراة ودية يخوضها منتخب مصر تحت قيادة وائل رياض خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس، حيث سيواجه أشبال الفراعنة المنتخب الجزائري مرة أخرى في مباراة ودية مقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر لم تشهد تواجد النجم حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي السابق والمحترف حاليًا في صفوف فريق برشلونة تحت 19 عاما.

تشكيل منتخب مصر للشباب

واعتمد وائل رياض في مباراة الجزائر على التشكيل الرسمي المكون من 11 لاعبًا هم: مصطفى سامي، نور أشرف، إياد مدحت، محمد عوض، يوسف شيكا، محمد عاطف، أحمد ياسر، محمد حمد، عمر العزب، أدهم كريم، ومحمد هيثم.