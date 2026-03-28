مباريات ودية - منتخبات

كوريا الجنوبية

0 4
16:00

كوت ديفوار

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

0 1
19:00

اليــــابان

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

بعد سحب اللقب.. منتخب السنغال يحتفل بكأس الأمم أثناء مباراته الودية أمام بيرو

كتب : محمد عبد السلام

07:20 م 28/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي السنغال بكأس الأمم (5)
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي السنغال بكأس الأمم (2)
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي السنغال بكأس الأمم (5)
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي السنغال بكأس الأمم (4) (1)
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي السنغال بكأس الأمم (2)

تحول ملعب فرنسا إلى ساحة احتفال مميزة، بعدما استعرض لاعبو منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية، وذلك تزامنا مع مباراتهم الودية أمام منتخب بيرو.

احتفال لاعبي السنغال

وجاءت هذه الأجواء الاحتفالية احتفاء بتتويج "أسود التيرانجا" باللقب القاري، حيث تمسك اللاعبون بالاحتفال بالكأس داخل أرضية الملعب، رغم الجدل الدائر بشأن أحقية السنغال بالتتويج.

تفاصيل أزمة السنغال والمغرب

وتعود تفاصيل الأزمة إلى قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب اللقب من السنغال ومنحه لمنتخب المغرب، على خلفية أحداث المباراة النهائية، وفي المقابل، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي، طعنا على القرار، في انتظار الحسم النهائي خلال الفترة المقبلة.

نتيجة مباراة السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم

وكانت المباراة النهائية قد انتهت بفوز السنغال على المغرب بهدف دون رد، قبل أن تتصاعد الأزمة بسبب واقعة الانسحاب وما تبعها من قرارات أثارت جدلًا واسعا في الأوساط الرياضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال أزمة كأس أمم أفريقيا منتخب المغرب

