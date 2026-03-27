مباريات ودية - منتخبات

كوريا الجنوبية

16:00

كوت ديفوار

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

18:00

بترو دي لواندا

الأرجنتين

2 1
01:15

موريتانيا

أول تعليق لـ إسلام عيسى بعد تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر أمام السعودية

كتب : نهي خورشيد

11:53 م 27/03/2026 تعديل في 28/03/2026

إسلام عيسى لاعب منتخب مصر

علق لاعب منتخب مصر إسلام عيسى على تسجيله هدفا في مرمى منتخب السعودية.

وفاز منتخب مصر على منتخب السعودية بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026

ماذا قال إسلام عيسى عن تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر ومنتخب السعودية؟

وقال عيسى في تصريحات لقناة "أون سبورت1": "سعيد بإحرازي أول هدف مع منتخب مصر، وأوجه الشكر للمدير الفني وبقية الجهاز الفني على ثقتهم بي"

وأوضح أنه قدم أداء قويا في التدريبات التي سبقت المباراة، وهو ما حفز حسام حسن على الدفع به أساسيًا.

وأكد أن حسام حسن اكتشفه وقتما كان يلعب في صفوف الناشئين.

واختتم، جميع اللاعبين تجمعهم علاقة قوية خارج الملعب وهو ما ينعكس بالإيجاب في المباريات

حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
